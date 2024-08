A vitória sobre o Juventude, que colocou fim a uma seca de 12 partidas do Inter, teve como ponto negativo mais um pênalti perdido por Enner Valencia. O equatoriano errou a cobrança quando a partida estava em 0 a 0 e acabou substituído no intervalo, já com o time de Caxias do Sul em vantagem. Zero Hora fez um levantamento dos pênaltis cobrados por Valencia desde sua chegada ao Beira-Rio.