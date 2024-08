Mesmo sem o ritmo de jogo ideal, Bruno Tabata estreou com a camisa colorada. Anunciado no domingo (11), ele foi escalado como titular na vitória contra o Juventude, por 2 a 1, na quarta-feira (14), em partida atrasada da sexta rodada do Brasileirão. A atuação foi marcante. Além de sofrer um pênalti, desperdiçado por Valencia, ele marcou o segundo gol colorado, que sacramentou o triunfo após 12 jogos sem vencer na temporada.