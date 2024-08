A primeira vitória de Roger Machado no comando do Inter, nesta quarta-feira (14), com 2 a 1 sobre o Juventude, foi, para o treinador, a atuação mais consistente da equipe desde que assumiu, há seis jogos. Contudo, em meio à euforia colorada pelo o fim da sequência de 12 jogos sem vencer, um ponto destoa: a má fase de Enner Valencia.