De virada, diante de pouco mais de 11 mil torcedores, o Inter, enfim, voltou a vencer. Pela partida atrasada da sexta rodada, a primeira das cinco que ficaram para trás, saiu perdendo para o Juventude com gol de Nenê, mas graças a Thiago Maia e Bruno Tabata, ganhou por 2 a 1. Com o resultado, interrompeu a série de 12 jogos sem vitória, subiu para a 12ª posição e respirou no Brasileirão.