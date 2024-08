Os gols foram de Thiago Maia e do estreante Bruno Tabata, mas a vitória de virada por 2 a 1 sobre o Juventude veio no sangue de jovens colorados. Enfim, o Inter ganhou após 16 partidas, oito delas no Brasileirão. Somou três pontos vitais na abertura da Copa Asterisco, que são os cinco jogos atrasados da enchente.