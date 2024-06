Um dos titulares confirmados no Inter para o jogo decisivo contra o Delfín, no sábado (8), é o goleiro Fabrício. Aos 38 anos de idade, o atleta vive os primeiros dias como titular do time do técnico Eduardo Coudet. Sem Sergio Rochet, convocado pela seleção uruguaia, Fabricio estreou na vitória diante do Real Tomayapo, por 2 a 0, em Tarija, na Bolívia.