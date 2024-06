Com a vitória sobre o Real Tomayapo, por 2 a 0, o Inter depende apenas de si para avançar aos playoffs da Sul-Americana. Para seguir vivo na competição nacional, o Colorado precisa superar o Delfín, às 21h30min de sábado (8), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Em caso de empate ou derrota, a equipe gaúcha estará eliminada.