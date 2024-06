Sem o Beira-Rio, o Inter vive um cenário de viagens mesmo com duas partidas seguidas como mandante. No próximo sábado (8), o time de Coudet define se segue ou não na Sul-Americana ao receber o Delfín, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. No dia 13, pelo Brasileirão, o visitante será o São Paulo e a casa colorada será o estádio Heriberto Hülse, em Criciúma.