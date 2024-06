Ao natural, o Inter venceu o Tomayapo na Bolívia por 2 a 0 e está a perto de ir aos playoffs da Copa Sul-Americana. Bruno Gomes e Alario marcaram os gols colorados, que ainda teve mais dois anulados por VAR e um pênalti perdido. No sábado, terá de ganhar do Delfín, no Alfredo Jaconi, para enfrentar algum dos terceiros colocados da Libertadores.