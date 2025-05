Abel Braga comenta negociações para voltar ao Inter e revela ter indicado D'Alessandro como dirigente

Abel recebeu a reportagem de Zero Hora e relembrou o quase retorno ao Inter. Bruno Flores / Agencia RBS

Abel Braga bateu na trave para retornar ao Inter em 2024. Com o Rio Grande do Sul sob os impactos da enchente e a proximidade do nascimento da neta, Maria Antônia, o ex-treinador recusou o convite de retornar ao Beira-Rio, mas indicou D'Alessandro para o vestiário.

Em uma entrevista exclusiva na sexta-feira (9), Abel explicou porque recusou o convite de Alessandro Barcellos em 2024 e como foram as negociações para ser diretor técnico do Colorado.

— Teve a possibilidade de ir para o Inter, mas estava com aquele problema de CT, aeroporto e a minha neta por nascer. Foi difícil realmente não ter aceito naquele momento. As pessoas pensam coisas lá de trás, mas eu nunca tive problema com o presidente, volto a repetir. Ele foi muito gentil, simpático e generoso. Ele entendeu.

E ainda relembrou encontro com Alessandro Barcellos no Rio de Janeiro.

— Era um momento muito delicado para o Inter. Quando o Roger assumiu, eu não tinha dado nem o "sim" ou o "não", estava pesando ainda. Antes de um jogo da Sul-Americana, o presidente passou aqui no Rio, nós jantamos. Uma conversa muito legal, franca, muito tranquila — detalhou, em conversa com a reportagem de Zero Hora na sala de seu apartamento no Leblon, área nobre do Rio de Janeiro.

Enquanto ainda decidia sobre o convite feito por Barcellos, Abel indicou um velho conhecido para ser dirigente no Beira-Rio.

— O Inter deu o salto buscando uma pessoa que eu, na conversa (com o presidente), tinha colocado (o nome): o D'Alessandro. Eu falei: "D'Ale, vou conversar com o presidente e dizer que gostaria que você fosse comigo".

— Com o D'Ale, o negócio melhorou. No início desse ano, não me surgiu o convite e tudo bem. Não muda nada, continuo torcendo para o Inter. [...] Se eu for, em algum momento, ótimo. Se eu não for, não vai mudar absolutamente nada daquele sentimento que existe entre Abel e Internacional — concluiu.

