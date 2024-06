Em um jogo marcado pela arbitragem confusa, o Inter venceu o Real Tomayapo, por 2 a 0, na noite desta terça-feira (4), na Bolívia. Bruno Gomes e Alario marcaram os gols do Colorado, que ainda teve dois anulados. O time do técnico Eduardo Coudet precisa da vitória no sábado (8), contra o Delfín, para avançar aos playoffs da Sul-Americana.