Os motivos que devem fazer Roger preservar alguns titulares do Inter contra o Botafogo

Centroavante Lucca deve ser o titular no jogo contra o Botafogo.

O Inter deve ter mudanças na escalação para enfrentar o Botafogo, neste domingo (11), às 20h, no Nilton Santos. As trocas que devem ser feitas por Roger Machado são projetadas por variados motivos.

Uma das preocupações da comissão técnica é a sequência do calendário. Além do desgaste acumulado pelas partidas até agora, há o natural foco no jogo decisivo da Libertadores na próxima quinta-feira (15), contra o Nacional, em Montevidéu.