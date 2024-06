Na tarde desta quinta-feira (6), em Itu, o técnico Eduardo Coudet começa a esboçar o time do Inter que enfrentará o Delfín, em busca da classificação aos playoffs da Copa Sul-Americana. Mas, diante da ideia implementada de rodar o elenco a cada jogo, a dupla de zaga titular poderá voltar a ser utilizada neste sábado (9), em Caxias do Sul. Contribui para isso o fato de Gabriel Mercado estar impedido de atuar na próxima partida do Colorado.