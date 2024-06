Na volta ao Rio Grande do Sul, o primeiro compromisso do Inter é uma decisão pela Sul-Americana. Diante do Delfín, no sábado (8), às 21h30min, o time do técnico Eduardo Coudet precisa de uma vitória para garantir vaga nos playoffs da competição. Para isso, o clube aposta na presença do torcedor criando um ambiente favorável no estádio Alfredo Jaconi.