O início de junho é de diversos avanços na recuperação do Beira-Rio e do CT Parque Gigante, após o recuo das águas do Guaíba em Porto Alegre. O estádio teve boa parte da energia elétrica restabelecida — o quadrante que ainda está sem luz deve ter a energia reativada ainda nesta semana, conforme expectativa do próprio clube. O centro de treinamentos, enquanto isso, passou pela primeira etapa da limpeza nos últimos dias.