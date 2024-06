A noite desta quarta (5) foi um marco para a recuperação do Beira-Rio. Depois de pouco mais de 30 dias, o estádio voltou a ser iluminado após a energia elétrica ser restabelecida na maior parte do complexo. As cores predominantes na bandeira do Estado — verde, vermelho e amarelo — passaram a decorar as membranas que circundam o Gigante.