Com os mesmo oito pontos do Inter, mas tendo vantagem do empate no confronto direto de sábado (8) pelo número de gols marcados, o Delfín-EQU chega ao duelo das 21h30min no Estádio Alfredo Jaconi em um período conturbado da temporada. Ao mesmo tempo em que está a uma igualdade dos playoffs da Sul-Americana, amargou a penúltima posição da primeira fase do Campeonato Equatoriano. No último sábado (1º), o time encerrou sua participação nesta etapa com derrota por 1 a 0 para o Cumbayá.