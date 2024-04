O Inter anunciou, nesta segunda-feira (8), a contratação do goleiro Fabrício. Aos 38 anos, o jogador foi um dos destaques da histórica campanha do Nova Iguaçu no Campeonato Carioca deste ano, competição em que o time foi vice-campeão ao perder para o Flamengo. O atleta, que chega com contrato até o fim do ano, já está no BID e liberado para atuar.