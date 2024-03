A Copa do Brasil continua para o Inter. Em Brasília, diante do Nova Iguaçu, que inspirava cuidados pela campanha de semifinalista do Campeonato Carioca, a equipe de Eduardo Coudet se impôs, fez 2 a 0, dois gols de Valencia, e avançou à terceira fase, que será disputada em maio e cujo adversário sairá de sorteio. A partida marcou as estreias de Borré e Fernando.