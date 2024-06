Alan Patrick e Lucca participaram do treinamento do Inter na manhã desta quarta-feira (19), no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. A dupla se recupera de lesão muscular e trabalha para ficar à disposição do técnico Eduardo Coudet no Gre-Nal 442, sábado (22), em Curitiba. Para o jogo contra o Corinthians, no entanto, eles ainda serão ausência.