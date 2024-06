Um gol de pênalti aos 56 minutos do segundo tempo decretou a derrota do Inter para o Vitória, em Salvador, a primeira do time baiano na competição. Pela 9ª rodada, a equipe gaúcha, bastante desfalcada e modificada, saiu atrás, buscou um empate aos 37, mas cometeu a penalidade no último lance, vista pelo VAR, e perdeu por 2 a 1. Com o resultado, estaciona nos 11 pontos, com sete jogos.