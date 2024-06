O Inter outra vez jogou com muitos desfalques e isso precisa ser levado em consideração. Porém, diante do Vitória, em Salvador, a preguiça foi a principal característica do time. No primeiro tempo, poucas foram as vezes que o time chegou ao campo de ataque. Chutes a gol, quase nenhum. Os passes laterais tornam o jogo colorado lento e previsível.