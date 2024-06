Solucionar os problemas ofensivos é uma das principais tarefas do Inter no duelo desta quarta-feira (19), às 21h30min, diante do Corinthians, pela 10ª rodada do Brasileirão. Com apenas seis gols marcados em sete partidas disputadas, o Colorado tem o pior ataque da competição, empatado com Grêmio e Fortaleza, e tenta reagir para subir na tabela — atualmente é o 10º colocado. Para isso, Coudet deverá formar o time titular com o melhor que tem à disposição.