A passagem do Inter por Florianópolis promete ser marcante. O clube recebe o Corinthians na cidade nesta quarta-feira (19), em jogo válido pela 10ª rodada do Brasileirão, no Orlando Scarpelli. E os colorados na capital catarinense, que devem lotar as arquibancadas do local, estão se mobilizando para recriar a atmosfera do Beira-Rio na chegada da delegação ao estádio.