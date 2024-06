Já desfalcado no ataque pelas convocações à Copa América, o Inter também enfrenta problemas por lesões. Depois de Alario ficar fora no empate com o São Paulo por desconforto no ombro direito e Alan Patrick sair aos três minutos da partida por problema muscular, agora Lucca poderá ir para o Departamento Médico. Ele será submetido a exames nesta segunda-feira (17), após sentir uma lesão antes da derrota por 2 a 1 para o Vitória.