Faltam pouco mais de dois mil ingressos para o Estádio Orlando Scarpelli ter lotação máxima na partida do Inter contra o Corinthians, nesta quarta-feira (19), pelo Brasileirão. Os bilhetes disponíveis são para as áreas livres com preço de R$ 300 para não sócio. De acordo com a modalidade associativa, esse ingresso sai por R$10, R$30 ou R$50.