Ao mesmo tempo em que nutre a esperança de contar com Enner Valencia na próxima segunda-feira (25), o Inter prepara Lucca para ser um possível substituto no duelo de volta com o Juventude, pela semifinal do Gauchão. Mas, apesar de ter sido utilizado em 11 jogos em 2024, o atacante poderá formar uma dupla de ataque titular inédita, já que nunca começou um jogo ao lado de Alan Patrick.