O Inter espantou os fantasmas do Globo-RN e superou o ASA de Arapiraca na arrancada da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (28), o Colorado contou com um gol de Lucas Alario para abrir vantagem cedo no duelo disputado no Estádio Fumeirão. Vitão, no início do segundo tempo, ampliou e decretou o 2 a 0.