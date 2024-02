O "Inter do Beira-Rio", em sua primeira participação no Interior, conquistou a primeira vitória da equipe no Estadual. Sem fazer muita força, os titulares de Eduardo Coudet aplicaram 2 a 0 no Santa Cruz, gols de Bruno Henrique e Valencia, e terminará a sexta rodada na vice-liderança do Gauchão, a dois pontos do Grêmio. O time criou o suficiente para golear o lanterna, mas perdeu muitas oportunidades.