Foi mais fácil do que se imaginava, com 67% de posse de bola e 36 finalizações, sendo nove no alvo. Anthoni não fez defesas. Iarley, em sua estreia como técnico do Santa Cruz, escalou quatro atacantes, para surpreender. Contra o Inter titular pela primeira vez no Interior, acostumado a jogar em transição rápida, virou mamão com açúcar. Com fartura de espaço, gramado em condição razoável e muito mais qualidade, o 2 a 0 saiu barato no primeiro tempo. Podia ter sido cinco ou seis, em alto nível.