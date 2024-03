O vencedor fica com a vaga. É com essa simples regra em mente que Inter e Juventude se enfrentam nesta segunda-feira (25), às 21h45min, no Beira-Rio. Depois do empate sem gols no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, nenhuma das equipes entra com vantagem no jogo da volta da semifinal do Gauchão, em Porto Alegre. Desta vez, contudo, a torcida estará a favor do Colorado. O clube projeta cerca de 40 mil pessoas no estádio. Em caso de empate, a definição de quem vai para a final será nos pênaltis.