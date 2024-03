Se no Beira-Rio o mistério na escalação de Eduardo Coudet está na presença ou não de Valencia, no lado alviverde uma dúvida também está no ar. O lateral-direito João Lucas ainda se recupera de um desconforto no joelho e será reavaliado até horas antes da bola rolar no Beira-Rio, nesta segunda-feira (25), às 21h45min, pelo confronto de volta das semifinais do Gauchão 2024.