O principal ponto de atenção no time do Inter para o confronto diante do Juventude, na segunda-feira (25), pela segunda semifinal do Gauchão, é o comando de ataque. Com Valencia como dúvida, Lucca pode ser o titular da equipe, que vem sendo preparada sem a presença do equatoriano. O restante do time está encaminhado e já foi esboçado na semana.