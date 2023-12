A vitória de Alessandro Barcellos para comandar o Inter nos próximos três anos foi tão apertada quanto significativa. O atual presidente se reelegeu com 53,68% dos votos contra 45,41% do oposicionista, em eleição realizada na tarde de sábado (9). Embora o seu percentual tenha sido mais baixo do que há três anos, Barcellos sai fortalecido pelos adversários que venceu.