Em dia de votação recorde, mais de 29 mil colorados votaram para escolher o presidente do Inter para os próximos três anos. Apesar das animosidades entre as duas chapas que concorrem , o dia de votação no Gigantinho foi tranquilo. Com a possibilidade de poder depositar o seu voto de maneira virtual, poucos sócios compareceram presencialmente para escolher entre o atual presidente Alessandro Barcellos e o opositor Roberto Melo.