O Inter entrega um combo promissor para os colorados contra um rival duro

Com a vitória, Inter virou líder do Grupo F da Libertadores. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Inter conquistou uma vitória de respeito e acelerou na Libertadores. O 3 a 0 sobre o Atlético Nacional mostrou força e casca para enfrentar adversários de bom quilate. Havia sido assim contra o Bahia, na estreia, ao empatar. Repetiu-se com mais vigor na vitória que empolga os colorados.

O placar não resume o roteiro do jogo. Os colombianos foram rivais duros o suficiente para fazer o jogo ficar aberto até os 25 minutos do segundo tempo. Até ali, o jogo estava 1 a 0. O gol do Inter havia surgido aos cinco minutos, em escapada de Wesley que acabou em pênalti convertido por Alan Patrick, o símbolo da noite vermelha de Libertadores.

O Atlético Nacional, como já tinha acontecido no primeiro tempo, foi sempre insinuante e perigoso. É um time forte fisicamente e que joga desassombrado. Levou perigo depois de sofrer o 1 a 0 e deixou sempre uma carga de tensão no Beira-Rio. Porém, teve pela frente um rival que ganha hierarquia a cada jogo e que encontra soluções.

3 a 0 de respeito

Quando Carbonero perdeu força e ganhou amarelo, Roger tirou do banco Vitinho, o herói dos matas do Gauchão. Ele entrou muito bem. Foi nele a falta da expulsão de Hinestroza, a joia colombiana que confirmou a expectativa com a bola.

Foi em Vitinho o segundo pênalti da noite, do segundo gol de Alan. A expulsão tinha desamarrado o jogo para o Inter, e a noite teve ainda o terceiro gol de Alan Patrick, em grande jogada de Aguirre, outra afirmação construída por Roger.

Assim, o Inter fechou sua noite com um 3 a 0 de respeito, de um time maduro e de um líder técnico que desequilibra. Eis um combo alvissareiro para os colorados.