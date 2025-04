Após vitória do Inter diante do Atlético Nacional, Roger Machado não descarta poupar jogadores contra o Fortaleza

Após a vitória por 3 a 0 diante do Atlético Nacional-COL , na quinta-feira (10), o técnico Roger Machado comentou sobre os planejamentos da equipe para os próximos jogos. Neste domingo (13), o Inter enfrenta o Fortaleza , na Arena Castelão, às 20h, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

— Com relação ao jogo do Fortaleza, agora a gente começa a medir esses detalhes. Começa a medir a questão das distâncias, de quem está mais desgastado, quem pode ter a vantagem ou não — disse o treinador, que citou o desgaste dos jogos de Libertadores, principalmente na parte emocional.

O técnico foi questionado sobre as pretensões do Inter no ano, pensando na dificuldade de manter boas atuações em todas as competições. Roger citou o calendário apertado do futebol brasileiro e lembrou da pausa para o Mundial de Clubes, que será disputado entre junho e julho deste ano.