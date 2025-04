Pai de campeão da Libertadores pelo Grêmio é dirigente do adversário do Inter na Copa do Brasil

Relação de Cebolinha, ex-Grêmio, com o Maracanã vai além do fato de serem conterrâneos. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Maracanã, rival do Inter na Copa do Brasil, tem uma relação afetiva e próxima com Everton Cebolinha, rival dos colorados nos tempos de brilho pelo Grêmio. Foi lá que o ex-atacante gremista deu os primeiros chutes na base.

Aos 15 anos, sem espaço, foi levado pelo ex-ponteiro Jorge Veras para o Fortaleza. Impressionou e acabou integrado ao sub-17. Jogou a Copa São Paulo com idade de juvenil e, meses depois, desembarcou em Porto Alegre. O resto da história, todos já sabem.

O que muito nem sonham é que a relação de Cebolinha com o Maracanã vai além do fato de serem conterrâneos. Seu pai, Carlos Alberto, o Betão, ocupa desde 2021 o cargo de diretor do clube.

A chegada dele coincide com a ascensão do Maracanã. Em 2020, estava na terceira divisão. Dois anos depois, havia chegado à primeira. Em 2024, chegou ao quadrangular final do Cearense.

Neste ano, acabou em terceiro no Estadual e comemora a campanha histórica na Copa do Brasil, em que eliminou o vizinho Ferroviário e o Ceilândia.

Envolvimento com a política local

O Maracanã foi criado em 2005 pela prefeitura da cidade. Roberto Pessoa, o prefeito da época, entendeu que Maracanaú precisava exibir nas páginas esportivas a pujança econômica do município.

Trata-se do segundo maior PIB do Ceará, atrás apenas de Fortaleza. A economia local é impulsionada pelo polo industrial da cidade, a mais importante da região metropolitana da Capital.

O clube chegou à elite local em 2012, mas a vida na política é dinâmica, e o clube sentiu isso. Em 2019, estava na terceira divisão de novo. Em 2020, Pessoa, vice-prefeito na legislatura anterior, voltou ao comando da cidade.

No ano seguinte, inclusive, esteve em Portugal e jantou com Everton Cebolinha e seu agente, Márcio Cruz. Na ocasião, fez convite para que o atacante construísse um CT na cidade, para formar novos Cebolinhas.

A parceria segue firme. Pessoa foi reeleito com 62% dos votos, e o Maracanã, com o pai de Cebolinha como dirigente decola. Há uma continuidade também na gestão do elenco.

Júnior Cearense, ex-volante de Ceará e Fortaleza, comanda o time desde 2020. Goleiro Rayr, herói das classificações na Copa do Brasil, é o grande destaque Além dele, Cearense confia suas fichas no meia Patuta, no atacante Testinha e no centroavante Matheus Taumaturgo. O volante Jair Belitz, 27 anos, é gaúcho e foi formado no Igrejinha.

