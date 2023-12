A um dia das eleições presidenciais do Inter, o candidato Roberto Melo oficializou o acordo para que D'Alessandro retorne ao Beira-Rio como dirigente, em caso de vitória da oposição nas eleições. O convite já era dado como certo nos bastidores, principalmente depois do Cruzeiro anunciar o desligamento do argentino, que ocupou o cargo de coordenador de futebol na última temporada.