É provável que a maior parte dos leitores deste texto saiba do que se trata quando falamos na Operação Balada Segura. O que muitos não conhecem, porém, é que este cenário de fiscalização, em que os condutores recebem orientações para realizar o teste do bafômetro, a fim de verificar a ausência de ingestão de álcool, foi criado pelo Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran-RS) sob a gestão de Alessandro Barcellos, atual presidente do Inter e concorrente ao cargo mais uma vez.