O Inter divulgou nos últimos dias a lista final de sócios aptos a votar para o Conselho de Gestão e, também, a renovação de 50% do Conselho Deliberativo. Conforme o comunicado, 58.629 torcedores têm direito a definir pelas regras pré-estabelecidas pela comissão eleitoral do clube. A curiosidade é que apesar do aumento significativo no quadro social, a quantidade de votantes caiu. GZH explica a situação.