O futebol é um fascínio para Roberto Melo, 56 anos. Primeiro com o amor construído pelo Inter e depois com o desenvolvimento desta paixão, seja espalhando-a para a filha e os netos, ou se especializando no esporte, com cursos de gestão na Universidade do Futebol e Fundação Getúlio Vargas, análise de desempenho e visitas a centros de treinamento de principais clubes do mundo em viagens para a Europa. Agora, acumulando experiências das categorias de base do Colorado e direção de futebol, ele busca ser presidente do clube nos próximos três anos.