Um dos atrativos da Chapa 2, que tinha como candidato Roberto Melo, foi o apoio declarado do empresário Delcir Sonda, que fez diversas promessas para auxiliar financeiramente o Inter. No entanto, o resultado da eleição realizada neste sábado (9) acabou sendo favorável a Alessandro Barcellos, que vai seguir como presidente do clube pelo próximo triênio.