Lauro Alves / Agencia RBS

As últimas duas partidas reabriram a discussão sobre quem deve ser o companheiro de Victor Cuesta no miolo da zaga do Inter. Danilo Silva, o terceiro defensor a ocupar o posto (antes dele, Klaus e Ernando chegaram a se consolidar, mas ambos se machucaram em seus melhores momentos), foi responsabilizado por gols sofridos pelo time na vitória sobre o Criciúma e na derrota para o Ceará.

Contra os catarinenses, ele foi vencido por Silvinho e só parou o atacante com um pênalti. Nesta partida, levou nota 5,8 do site sofascore, especializado em acompanhamento individual e coletivo de jogadores. Já diante dos cearenses, levou um drible surpreendente de Lima, dentro da área, e não teve poder de reação para impedir a assistência para Élton marcar o gol. A partir deste lance, inclusive, foi vaiado antes mesmo do apito final.

Contratado em abril, Danilo Silva chegou como opção para a saída de William, àquela altura vendido ao Wolfsburg, da Alemanha. Jogador do Inter entre 2008 e 2009, estava desde a saída do Beira-Rio no futebol ucraniano. No Dínamo de Kiev, atotou mais como um lateral defensivo do que no centro da zaga. Isso, segundo ele, ainda dificultou a readaptação ao futebol brasileiro:

— Não estou 100% ainda. Tenho bastante a melhorar. Conforme vai tendo sequência, aumenta a confiança. Ainda tenho mais coisas para mostrar. Isso vai acontecendo com o tempo — disse recentemente.

Sem Klaus e Ernando, as outras opções de Guto Ferreira são de jovens formados na categoria de base. O primeiro seria Léo Ortiz. Titular nos tempos de Antônio Carlos Zago, o filho do ex-pivô do futsal Ortiz teve bons momentos, principalmente por sua virtude de qualidade de passes e lançamentos na saída de jogo. A bola alta, porém, acabou comprometendo sua sequência desde a partida contra o América-MG no primeiro turno. Em seus 27 jogos em campo, seu time levou 24 gols.

Além de Léo Ortiz, outro frequentador do banco de reservas colorado é Thales. Repatriado do CSA, onde se destacou na Série C, tem como principal virtude justamente naquilo que Ortiz é criticado:

— Thales é bom na bola aérea ofensiva e defensiva, tem técnica, poucos erros de passe e tem uma noção muito boa de posicionamento, e joga dos dois lados — garante Marcelo de Jesus, gerente de futebol do CSA, campeão da terceira divisão nacional.

A terceira opção raramente é relacionado. Fábio Alemão, 21 anos, destacou-se em seus últimos momentos na categoria de base. Capitão do time sub-23 do Inter na conquista da Terceirona Gaúcha, o zagueiro tem disputado o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Foi titular e usou a braçadeira nos dois jogos da equipe de Ricardo Colbachini, um empate contra o São Paulo no Canindé em 1 a 1 e uma vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba no Beira-Rio.

— Ele é um bom zagueiro. Sério, não brinca nunca e tem boa antecipação. Temos de ver se está pronto para o time principal — analisa Mauro Beting, comentarista dos canais Esporte Interativo, que transmitiu as partidas.

Os números deles

Danilo Silva

30 anos

21 jogos

14 gols sofridos

Léo Ortiz

21 anos

27 jogos

24 gols sofridos

Thales

24 anos

31 jogos*

19 gols sofridos