O Inter está no mercado em busca de um lateral-direito. Quem confirma é um dos sondados do clube gaúcho Júnior Caiçara, 28 anos. Jogador do Istanbul Basakehir, da Turquia, o atleta tem passagens pelo futebol búlgaro e alemão.

– Fico feliz de ter meu nome veiculado a um grande clube brasileiro. Conversei com o Mossoró aqui e ele me falou maravilhas do Internacional. Fui procurado por uma pessoa ligada ao clube e perguntou sobre minha situação para o ano que vem. Estou feliz aqui na Turquia, o clube tem um projeto interessante, mas no futebol as coisas mudam muito rápido, então não se pode falar muito do futuro. Vivo o presente – disse o lateral, com contrato vigente por mais três anos.