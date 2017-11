Reprodução / Arquivo Pessoal

Médico, professor de saúde pública e medicina esportiva na Universidade de Buenos Aires, jornalista esportivo e escritor com três livros publicados e um quarto saindo do forno em 2018. Você deve estar estranhando que esse personagem descrito acima esteja numa coluna sobre futebol. Mas é que se trata de um ex-zagueiro. Um ex-zagueiro do Inter: o argentino Juan Manuel Herbella, 39 anos, aquele que passou pelo Beira-Rio em 2004.

Quando desembarcou em Porto Alegre, Herbella já trazia da Argentina o apelido de "El Doctor". Assim era chamado pelos torcedores do Quilmes Atlético Clube, equipe da cidade ao Sul da Capital Federal. O zagueiro havia sido um dos baluartes da campanha histórica do clube naquele ano, até hoje relembrada pelos 60 pontos e a vaga na Libertadores da temporada seguinte. Naquela época, já havia finalizado a faculdade de Medicina e se habilitado a exercer a profissão. Mas a agenda do futebol impedia.

A oferta do Inter soou como a grande chance para Herbella. Jogaria em um grande clube, aprenderia o português e estaria em contato com uma nova cultura. Quase um intercâmbio remunerado. O aspecto futebolístico se resumiu a cinco jogos. A compensação veio na oportunidade fora de campo. As recordações de Porto Alegre são de uma "cidade com qualidade de vida". Ainda hoje, o português é fluente. É claro que, logo depois de voltar a Buenos Aires, ele se matriculou na Fundação Centro de Estudos Brasileiros, para aprofundar o conhecimento do idioma.

- Sempre que posso falo o português. peço às pessoas que conversem comigo para não me esquecer. Vou de férias com frequência ao Brasil para praticar - conta, por telefone, o ex-zagueiro.

Herbella sempre foi um sujeito distinto no mundo do futebol. Não apenas pelo diploma de médico. Depois de sair do Inter, ele passou um semestre no Barcelona, de Guayaquil. Voltou à Argentina para atuar no Argentino Juniors e rodou por outras equipes menores do país. Teve ainda uma passagem pelo Unión Maracaibo, da Venezuela. Em 2009, retornou ao Quilmes e ajudou o clube a voltar à Primeira Divisão. Nessa época, dava aulas na Escola de Saúde Pública e se matriculou para cursar a faculdade de Jornalismo Esportivo em Buenos Aires. Ainda encontrava tempo para dar aulas na Escola de Saúde Pública.

- Aqui na Argentina, Jornalismo Esportivo são três anos de curso. Completei nos últimos três de carreira de jogador, Como não havia possibilidade de trabalhar como médico, tinha tempo disponível para fazer outra coisa. Sempre gostei muito de escrever, por isso me decidi pelo jornalismo - detalha o ex-zagueiro.

Herbella uniu com o jornalismo esportivo as duas paixões, as palavras e a bola. Teve a sensibilidade de perceber que era um observador privilegiado no ambiente do futebol e levou isso para seus textos. Que viraram livros. O primeiro deles, Futboloscopia - Viagem ao interior de um campeonato, conta em 40 capítulos a saga do Quilmes na volta à primeira divisão. Os 40 capítulos tem uma justificativa: são as 38 rodadas, mais as duas pré-temporadas contadas com o olhar de quem estava do lado de dentro do jogo.

- O pessoal do Quilmes guarda o livro como um registro histórico - diz, orgulhoso.

O segundo livro teve também o tempero da sensibilidade de Herbella. Aos 33 anos, percebia que sua vida como jogador se aproximava do final. Decidiu que a temporada 2011, no Ferro Carril, de Buenos Aires, seria a última. Transformou-a em O Último Passe, um livro, no qual relata como um atleta profissional lida com a saída dos holofotes para começar uma nova vida.

- Sabia que iria me aposentar e decidi contar como são as vivências de quem sabe que o futebol vai acabar. Conto como ele se prepara, como vive as partidas. É um livro mais reflexivo do que de futebol. Trata-se de um fim de ciclo. Quando criança, você se imagina jogador, consegue isso e, certo dia, começa a perceber que o futebol vai se acabar - descreve.

Aposentado dos gramados, Herbella ampliou a ligação com a medicina. Assumiu como médico da seleção argentina de vôlei e passou a lecionar as cadeiras de saúde pública e medicina esportiva na Universidade de Buenos Aires. Também virou jornalista esportivo de fato. Comentou alguns jogos na TV, mas apaixonou-se pelas entrevistas e colunas publicadas nos diários porteño Perfil e Página 12. Saíram das páginas de jornal o seu terceiro livro. A inspiração, diz, foi Tostão, o craque do jornalismo esportivo brasileiro. Herbella é leitor assíduo dos seus textos e, por isso, topou quando os editores do Perfil sugeriram compilar suas colunas em livro, Nasceu Entre fumados, ciborgs e loucos - Histórias breves de ciência e esporte:

- São diferentes histórias em que se unem a ciência e o esporte. Trabalho com personagens como o (sul-africano Oscar) Pistorius, o Neymar, de quando fraturou a vértebra na Copa de 2014. Misturo medicina e futebol - observa.

Mesmo com a vida preenchida, Herbella sentia falta do campo, do ambiente do vestiário. Trocou o cargo na seleção de vôlei pelo de médico do Vélez, clube em que fez sua formação como jogador. Atualmente, Herbella é o diretor médico do Argentino Juniors. Concilia o cargo com as colunas no jornal, as aulas na faculdade e as entrevistas para o quarto livro.

Outra vez, o ex-zagueiro pretende unir suas duas paixões, a medicina e o futebol. Serão 11 jogadores que viveram dramas com lesões. Entre eles estão Batistuta, que acabou a carreira com o tornozelo comprometido, o meia Toranzo, aquele que deve parte do pé dilacerada em acidente com o ônibus do Huracán em Caracas, e o atacante Lavezzi, que fraturou o cotovelo na semifinal da Copa América dos EUA, em 2016, em uma imagem de alto impacto.

Antes do final da entrevista, pergunto a Herbella se também é um médico de consultório. Ele reage, aos risos. Precisa dar atenção à mulher e aos filhos, Facundo, nove, Rafael, sete, e Constanza, cinco. Como ele diz, não dá para fazer tudo. Mas, no caso de Herbella, pode-se dizer que pouco ficou para trás.