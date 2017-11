Nos treinos do início da semana, Guto promoveu a volta de Cláudio Winck à lateral direita Lauro Alves / Agencia RBS

O treino do Inter na manhã desta quarta-feira (1) foi realizado com portões fechados no estádio Beira-Rio. A atividade, dois dias antes do jogo com o CRB pela Série B do Campeonato Brasileiro, serviu para o técnico Guto Ferreira encaminhar o time para o confronto.

A equipe deverá ter novidades em relação ao time que perdeu para o Ceará no jogo anterior. Nos treinos do início da semana, Guto promoveu a volta de Cláudio Winck à lateral direita. No meio-campo Rodrigo Dourado retorna depois de cumprir suspensão.

Os principais mistérios na escalação estão no ataque. Recuperando-se de um desconforto muscular na coxa esquerda, Leandro Damião treinou normalmente na terça. Se não sentir dores até o dia do jogo deve ter seu retorno confirmado. Em compensação, Pottker, com desconforto na coxa direita, pode ficar fora da partida. Neste caso Nico López assume a posição.

Depois de enfrentar o CRB o Inter já viaja no dia seguinte para o Mato Grosso, onde na segunda joga contra o Luverdense. Com a vitória do Oeste sobre o Paraná na terça (31) dificilmente o Inter alcançará o acesso matemática na partida em Lucas do Rio Verde. A tendência maior é que isto aconteça no complemento da rodada, ou seja, com os resultados paralelos um dia após a partida do Inter, ou ainda no jogo contra o Vila Nova no Beira-Rio na rodada seguinte.