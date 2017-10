Eram necessários dois resultados paralelos, além das vitórias do Inter, para o time colorado depender apenas de si para confirmar matematicamente seu acesso na 34ª rodada da Série B , contra o Luverdense, em Lucas do Rio Verde. Até pode subir nesta rodada, mas vai ter que esperar o seu complemento que ocorre um dia depois. Isso porque o Oeste venceu o Paraná por 2 a 1, em Curitiba, nesta terça-feira (31/10).

A situação é a seguinte: o Inter precisa vencer o CRB (nesta sexta-feira no Beira-Rio) e o Luverdense (segunda-feira que vem no Mato Grosso). O Vila Nova-GO pode, no máximo, empatar com o Paysandu fora de casa nesta sexta, e o Oeste terá que perder para o Figueirense em Barueri na próxima terça-feira (07/11). Somente assim o time de Guto Ferreira terá seu acesso matemático garantido na 34ª rodada. Ou seja, os colorados terão que esperar no sofá a possibilidade do acesso na terça.