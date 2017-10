O Inter abriu nesta terça-feira (31) a venda de ingressos para o jogo contra o CRB , na sexta-feira, às 19h15min, no Beira-Rio, pela 33ª rodada da Série B. Neste primeiro momento, apenas sócios podem adquirir entradas — as mais baratas, em lote promocional, custam R$ 10.

Quem não é sócio pode adquirir bilhetes para a partida que pode marcar o acesso virtual do Inter à Série A — a projeção é que 64 pontos sejam suficientes para a classificação — a partir de quarta-feira a R$ 40. A direção colorada espera 30 mil colorados no Beira-Rio.

Na partida anterior, contra o Ceará, em que o Inter desperdiçou a chance de chegar aos 64 pontos quando foi derrotado por 1 a 0 , a projeção era de 40 mil torcedores no estádio . O tempo chuvoso do último sábado, no entanto, não colaborou, e o público ficou na casa dos 38 mil. Nesta sexta, o feriadão de Finados e o fato de muitas pessoas ainda não terem recebido o salário de novembro balizam a projeção da diretoria.

Os ingressos estão à venda pelo site do Inter e presencialmente, na bilheteria do Gigantinho, entre 10h e 18h até quinta-feira, véspera da partida. No dia do jogo, a comercialização também inicia às 10h, mas se estende até o início do segundo tempo. Os portões abrirão às 17h15min, duas horas antes do jogo.