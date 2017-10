A derrota para o Ceará, na prática, não mudou nada na vida do Inter. O acesso virtual ficou adiado para o jogo contra o CRB, na sexta-feira. Venceu, tá dentro do G-4. E a matemática pode ser definida contra o Luverdense. Questão de tempo.

O que fica do último sábado são questões que preocupam o torcedor colorado. Mesmo com o acesso, ainda há dúvidas quanto ao trabalho de Guto Ferreira. Tem o resultado, mas o desempenho não empolga. Será o cara apropriado para tocar o barco na Série A? Ainda terá tempo de provar que sim.

Não sou adepto à ideia de que um técnico medalhão chega e resolve, mas há bons nomes, experientes, no mercado, que podem contribuir. Em todos os setores do time, o grupo colorado precisa se reforçar para brigar por coisas grandes ano que vem. Subirá a régua da exigência, e algumas carências da equipe terão de ser resolvidas. 2018 já começou para o Inter.

Gosto Amargo Mesmo com um pé na decisão da Libertadores, fica a sensação de que o Grêmio poderia fazer mais no Brasileiro. Depois de uma campanha histórica no primeiro turno, começa a faltar gasolina para o Corinthians. E volta à tona a dúvida: o Tricolor deveria ter poupado os titulares em tantos jogos da competição nacional?

Sempre considerei o planejamento correto. Não tinha como administrar três competições ao mesmo tempo. Mesmo dosando, o Grêmio teve muitos problemas de lesão. Pode lamentar o revés para o Sport, no Recife, com o time reserva, e as derrotas na Arena para Corinthians, Avaí e Cruzeiro. É do jogo. Mas fica a imagem de que seria possível levantar a taça do Brasileiro.